РКН проверит операторов связи на использование иностранных серверов

Российские сервисы и операторов связи в ближайший месяц проверят на использование иностранной серверной инфраструктуры в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.
Плановые технические проверки проведет Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства. По итогам проверочных мероприятий Роскомнадзор выработает меры для повышения устойчивости и безопасности работы сервисов.
Ранее ведомство потребовало от мессенджера Telegram удалить наборы стикеров с нацистской символикой. Роскомнадзор внес интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление. Зуевский районный суд Кировской области поддержал требование и обязал платформу убрать запрещенный контент
Telegram удалил 33 стикерпака, в которых были мемы с Адольфом Гитлером, государственная символика Украины и изображения экстремистских движений. За использование таких изображений россиян будут штрафовать, а за повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.
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