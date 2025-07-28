РКН обратился к россиянам после вбросов о блокировке WhatsApp

После слухов о блокировке в России WhatsApp* и VPN Роскомнадзор призвал доверять только официальной информации. Изначально информация об их запрете появилась в Telegram-канале журналистки Анастасии Кашеваровой.

Решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся до населения через официальные каналы коммуникации, заявили сегодня представители РКН в комментарии ТАСС.

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.