РКН обратился к россиянам после вбросов о блокировке WhatsApp

После слухов о блокировке в России WhatsApp* и VPN Роскомнадзор призвал доверять только официальной информации. Изначально информация об их запрете появилась в Telegram-канале журналистки Анастасии Кашеваровой.
Решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся до населения через официальные каналы коммуникации, заявили сегодня представители РКН в комментарии ТАСС.
«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
Часть пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
Совещание по вопросам обслуживания лифтов прошло в администрации Одинцова
Акция памяти детей — жертв войны в Донбассе прошла в Солнечногорске
Медработник из Балашихи приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»
Свыше 550 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 26 июля
Бейсболисты из Балашихи стали призерами спартакиады молодежи России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте