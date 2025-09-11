Рязанские власти раскритиковали кривой памятник за миллионы рублей

Власти Рязани раскритиковали скульптурную композицию с нахимовцем и девушкой, которая выглядит полуобнаженной. Об этом сообщили «Подъему» в местной администрации.

Памятник установили на Севастопольской аллее. По заявлению властей, скульптура стоимостью 3,75 миллиона рублей «не соответствует эскизу» технического задания. Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ, которое сейчас ведет переговоры с исполнителем.

Помимо памятника, подрядчик обязан установить информационный стенд и уложить рядом тротуарную плитку. Работы должны завершить до 15 октября.

Местные жители тоже раскритиковали монумент. Они отметили, что девушку изобразили так, будто она забыла надеть блузку. Некоторые сочли это хитрым ходом, чтобы горожане не обратили внимания на «кривые лица» и «странные дырявые ботинки» фигур.

