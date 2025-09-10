Реставрацию памятника военным летчикам завершили в Новом Городке

Памятник военным летчикам в Новом Городке Одинцовского округа был установлен в 1967 году личным составом войсковой части 45809. Было принято решение провести в этом году первую масштабную реконструкцию мемориала.

Основные работы уже завершены. Летом этого года мемориальную стену облицевали гранитом, полностью обновили мраморные плиты и восстановили модель самолета Ла-7, установленную на вершине монумента. Закрепили на памятнике орден Отечественной войны и Георгиевскую ленту, а на прилегающей территории смонтировали флагшток и уложили плитку.

Предстоит еще поставить лавочки, обустроить клумбы и убрать сухостойные деревья за памятником, а в следующем году планируется получить все необходимые согласования и установить Вечный огонь.

Открытие обновленного мемориала состоится в ноябре — в День народного единства — совместно с ветеранами Кубинского авиагарнизона и местными жителями.