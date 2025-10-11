Ряду категорий россиян пересчитают пенсию в ноябре

Социальный фонд России в ноябре 2025 года проведет перерасчет пенсий для инвалидов I группы, граждан старше 80 лет, работников угольной промышленности и членов летных экипажей. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат Алексей Говырин.

«Удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии» получат пенсионеры, которым исполняется 80 лет», — сказал он.

Парламентарий добавил, что размер фиксированной выплаты с начала 2025 года составляет 8 907,70 рублей, но после удвоения увеличится до 17 815,40 рублей.

Добавляется надбавка за уход — 1 314 рублей, которую индексировали с февраля 2025 года на 7,3%. В регионах России с районным коэффициентом сумма увеличится в 1,15–1,9 раза, что приведет к прибавке более 10 тысяч рублей для пенсионеров.

Кроме того, с начала года на 9,5% повысили ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, что привело к увеличению средней суммы до 4 191 рублей.

Работающие пенсионеры с 2025 года вновь получают ежегодную индексацию страховой пенсии. Когда их трудовая деятельность прекращается, автоматически учитываются все накопленные индексации, что позволяет назначить выплату в полном объеме.

Ранее стало известно, что средний размер пенсий просел ниже четверти от зарплат в России.