«Рижский хлеб» внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес ООО «Рижский хлеб» в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес компанию «Рижский хлеб»* в перечень террористов и экстремистов, а также указал связанных с ней людей и организации. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства .

«Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21.10.1977 г. р. ООО „Рижский хлеб“»*, — подчеркнули в реестре.

Вместе с ними в перечень попали связанные структуры: ООО «Хлебный гурман» (Киев), латвийская компания SIA Lielezers, а также фонд Ziedot.lv, зарегистрированный в Риге.

РБК добавил, что в июле 2025 года Родниковский районный суд Ивановской области арестовал половину доли в ООО «Рижский хлеб»*. Решение приняли в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры, которая просила признать экстремистским объединение иностранных производителей и их владельцев.

Ранее общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить певицу Светлану Лободу на поддержку ВСУ, терроризм и экстремизм.

*Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.