Светлану Лободу могут признать террористкой после корпоратива на Пхукете

Украинскую певицу Светлану Лободу призвали признать экстремисткой и террористкой после частного корпоратива на Пхукете. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника, общественники обратились с этим требованием в Генеральную прокуратуру. Они призвали проверить певицу на поддержку ВСУ, терроризм и экстремизм.

Активисты считают, что правоохранителям также необходимо обратить пристальное внимание на генерального директора угольного предприятия, для которой, как утверждается, дала концерт Лобода.

До этого руководитель проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил лишить Лободу особняка в Московской области стоимостью до 850 миллионов рублей. Он указывал, что у певицы неоднозначная оценка спецоперации, она поддерживала Украину в течение двух последних лет.