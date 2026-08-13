Ритуальный эксперт Козлов: прижизненная подготовка похорон защитит от мошенников

В России хотят создать единую систему, в которой с помощью портала госуслуг можно будет забронировать место на кладбище. Почему к процедуре захоронения следует готовиться заранее, 360.ru рассказал эксперт ритуальной сферы Евгений Козлов.

«Смерть — это часть нашей жизни, и лучше планировать похороны заранее. Например, в других странах в норме, начиная с 55 лет, когда повышается стоимость страховки, выбирать организацию, которая позаботится о погребении после смерти», — отметил собеседник издания.

Эксперт также указал на опасность избегания разговоров вокруг ритуальной темы из-за того, что она окружена страхами. Незнание или отсутствие подготовки может привести к тому, что шарлатаны могут легко втереться в доверие и обмануть убитых горем родственников, отметил Козлов.

Подробнее о нововведениях и как сегодня можно купить место на погосте — в материале 360.ru.