13 августа 2026 15:58 Ритуальная цифровизация: как «Госуслуги» изменят похоронную сферу в России Ритуальный эксперт Козлов: место на кладбище через «Госуслуги» упростит похороны Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Общество

Законы

Правила

Россия

Госуслуги

МФЦ

Цены

Место на кладбище можно будет найти через портал госуслуг. Для этого создадут систему, куда подгрузят информацию о 14 тысячах погостов в России. Планируется, что в конце этого года услуга заработает в шести регионах, а позже ее подключат еще в 15. Как сегодня купить место на кладбище, сколько это стоит и к каким изменениям в похоронной сфере приведет бронирование через «Госуслуги» — в материале 360.ru.

Последнее бронирование К 1 декабря 2026 года в шести регионах России появится единая система по поиску и покупке мест на кладбище, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры. Затем к программе подключат еще 15 субъектов. Для этого в Национальную систему пространственных данных загрузят информацию о 14 тысячах погостов. На проект потратят 295,5 миллиона рублей.

Интересно Сегодня в России насчитывается 73 тысячи кладбищ и 33 крематория.

Систему создадут, чтобы сделать похоронную индустрию простой и более прозрачной. Нововведение должно сократить попытки продать место захоронения в моменты, когда человек наиболее уязвим из-за смерти близкого.

Интересно Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле», место на кладбище в России должны предоставлять бесплатно, однако данное правило соблюдается далеко не всегда.

«На практике это выглядит так: участок предоставляют бесплатно, но он, как правило, уже благоустроен — например, там могут быть надмогильные сооружения, дорожки, тропинки, замена грунта и другое. И платить придется именно за это. С юридической точки зрения человеку выделяют место захоронения бесплатно, но благоустраивать его нужно за свой счет. И называют цену: хотите — берите, хотите — ищите дальше. Например, Москва дает альтернативу — Ястребковское кладбище Одинцовского городского округа, за много километров от МКАД. Там все бесплатно», — рассказал 360.ru эксперт ритуальной сферы Евгений Козлов.

Фото: Медиасток.рф

Кроме того, нововведение сократит число визитов и бюрократических действий в вопросах оформления места захоронения. «Значительная часть процедур, связанных с захоронением, остается очной, бумажной и непрозрачной. Цифровой маршрут может сократить сроки и число визитов в учреждения и дать семье понятную последовательность действий», — заметил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев. Как изменится ритуальная сфера в России после нововведений Разговоры про подобный сервис бронирования ходят давно, рассказал Козлов. «Сколько мы говорим о том, что должен появиться такой сервис, столько и идут разговоры об изменении закона о погребальном деле: он не менялся с 1998 года», — отметил эксперт. Тем не менее дело все же продвигается. Например, в Москве этот реестр уже есть: его можно найти на портале ritual.mos.ru от ГБУ «Ритуал» — государственной специализированной организации по вопросам похоронного дела в столице.

Интересно В системе есть данные о более чем 130 городских кладбищах и крематориях Москвы. Учреждение не только занимается организацией похорон и оформлением всех необходимых документов, но и предоставляет гарантированный перечень услуг по погребению. Также в нем ведут учет захоронений и выдают справки.

На портале уже порядка пяти лет можно купить место, и все они есть в открытом доступе. Выбрать подходящее можно на основании либо аукциона, либо свидетельства о смерти. «Москва эту историю обкатала — реестр создан. Я думаю, что эту практику начнут применять более массово», — понадеялся Козлов.

Фото: Скриншот с сайта ritual.mos.ru

Однако эксперт сомневается, что система появится к декабрю нынешнего года: подобные заявления были и раньше, но они не выполнялись. Ранее изменения готовились под новый закон о погребальном деле, но его тоже пока нет. «Вроде бы изменения грядут, а нового закона пока не видно. Но, возможно, примут закон, а после этого запустят продажу мест на кладбищах», — отметил Козлов. Когда в России появится система раннего бронирования мест на кладбище, ритуальная сфера от этого только выиграет.

Фото: Медиасток.рф

В регионах, по словам Козлова, иногда до сих пор царит самоуправство, из-за чего кортежи могут просто не пустить на кладбище. В итоге людям приходится через забор или закрытые ворота передавать гроб и нести его до могилы на руках. Поэтому, если в стране появится единая система, то будет меньше пространства для маневров у желающих заработать на горе людей и станет проще процедура оформления. Еще один позитивный пример — система работы с московскими моргами. Ранее у каждого учреждения был свой порядок оформления, однако ГБУ «Ритуал» стандартизировал его, и теперь профессионалы и люди, которые сталкиваются с похоронами, понимают, как с ними работать. Проблема заблаговременной подготовки к похоронам Возможно, подобные нововведения задерживаются в России, потому что в нашей стране тема ритуала прощания несколько табуирована, считает Козлов. «Смерть — это часть нашей жизни, и лучше планировать похороны заранее. Например, в других странах в норме, начиная с 55 лет, когда повышается стоимость страховки, выбирать организацию, которая позаботится о погребении после смерти. После заявления человека в эту организацию перечисляют страховые деньги. На Западе к этому пришли давно», — отметил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

В постсоветском пространстве не всегда ритуальная тема была под запретом. Например, в Белоруссии до сих пор в деревнях есть избы, на крышах или чердаках которых стоят приготовленные гробы. То есть бабушки или дедушки заранее позаботились об этом. Пожилое поколение охотно разговаривает на эту тему. Более того, они часто переживают, что не успеют что-то подготовить, — например, одежду, в которой хотят, чтобы их похоронили, или средства на расходы, связанные с погребением. «Сегодня общество зумеров и псевдопсихологов продвигает разговоры, что не нужно обсуждать ничего негативного, нужно себя беречь. И из-за этого ритуалка оказалась закрытой темой», — отметил Козлов. Из-за этого шарлатаны прямо под носом людей проворачивают мошеннические схемы, так как растерянным от горя родственникам легко втереться в доверие. В крайне тяжелые моменты человек не может принимать взвешенные решения, и в это время его легко обмануть.

Фото: Медиасток.рф