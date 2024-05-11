Рисующего картины дубинкой российского художника обвинили в антисемитизме | 360°

Общество 11 мая 2024, 09:02 Рисующего картины дубинкой российского художника обвинили в антисемитизме Художника Лоскутова обвинили в антисемитизме из-за новой картины РИА «Новости»

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Российский художник Артем Лоскутов стал объектом критики после написанной дубинкой картины, на которой он изобразил флаг Израиля. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Лоскутов выполнил работу на холсте 40 на 40 сантиметров. В Telegram-канале он объяснил, что написал картину под впечатлением от жестокости армии Израиля и ее фанатов.

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«Без звезды Давида серия изображенных дубинкой и построенных на насилии символов государственных систем была бы неполной», — написал художник.

После этого Лоскутов столкнулся с волной критики. В комментариях к публикации подписчики обвинили его, что он просто нашел способ подзаработать на резонансной теме, а также упрекнули в антисемитизме.

Ранее президент США Джо Байден признал, что страна причастна к смертям мирных людей в секторе Газа, потому что Израиль применял поставленные ему американские вооружения.