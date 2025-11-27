Риски нищей старости: в ГД предупредили об опасной практике российских работодателей

Некоторые российские компании, которые злоупотребляют оформлением сотрудников как самозанятых, могут оставить работников без хорошей пенсии. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru .

По ее словам, ситуация, при которой сотрудник находится в полных трудовых отношениях с юрлицом, но при этом остается самозанятым, — грустная.

«Выплаты по социальному страхованию составляют порядка 30% размера заработной платы. Эти средства идут на формирование пенсии, страхование от временной нетрудоспособности, страхование по беременности и родам для женщин», — сказала Бессараб.

Депутат напомнила, что самозанятый гражданин сам платит налоги — 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Из-за отсутствия официального трудоустройства работник теряет право на формирование пенсионных накоплений и получение пособий по временной нетрудоспособности.

Ранее экономист Юрий Шедько заявил, что отмена режима самозанятости не поможет сотрудникам. Компании в таком случаи перейдут на договоры ГПХ.