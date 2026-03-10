Риск ради быстрых денег: как зумеры стали финансовыми нигилистами
Bloomberg: люди от 18 до 29 лет чаще идут на финансовый риск ради заработка
Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет готовы идти на финансовые риски чаще других ради быстрого заработка. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Аналитики выяснили, что среди части молодежи формируется явление, названное «финансовый нигилизм». Зумеры не верят в накопление денег традиционными способами.
Поэтому они чаще выбирают более рискованные способы заработка — например, торговлю криптовалютой, ставки на спорт или другие высокорисковые финансовые операции.
Это явление объяснили экономическими трудностями, с которыми сталкивается молодое поколение. Среди них — высокая стоимость жилья, сложности с трудоустройством и необходимость выплачивать кредиты за обучение. На этом фоне молодые люди пытаются найти возможность заработать быстрее и улучшить финансовое положение.
Ранее экономист Ольга Гогаладзе назвала криптовалюту высокорисковым и волатильным активом.