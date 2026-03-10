Риск ради быстрых денег: как зумеры стали финансовыми нигилистами

Bloomberg: люди от 18 до 29 лет чаще идут на финансовый риск ради заработка

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет готовы идти на финансовые риски чаще других ради быстрого заработка. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Аналитики выяснили, что среди части молодежи формируется явление, названное «финансовый нигилизм». Зумеры не верят в накопление денег традиционными способами.

Поэтому они чаще выбирают более рискованные способы заработка — например, торговлю криптовалютой, ставки на спорт или другие высокорисковые финансовые операции.

Это явление объяснили экономическими трудностями, с которыми сталкивается молодое поколение. Среди них — высокая стоимость жилья, сложности с трудоустройством и необходимость выплачивать кредиты за обучение. На этом фоне молодые люди пытаются найти возможность заработать быстрее и улучшить финансовое положение.

Ранее экономист Ольга Гогаладзе назвала криптовалюту высокорисковым и волатильным активом.