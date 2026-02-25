Экономист Гогаладзе назвала криптовалюту высокорисковым и волатильным активом

В начале года инвесторы пересматривают свои стратегии. В 2026 году, когда ключевая ставка может снизиться до 12–13%, главной задачей останется защита капитала от инфляции. Финансовый эксперт, экономист и основатель Школы финансовой грамотности Ольга Гогаладзе рассказала «Известиям» о том, какие инструменты помогут сохранить покупательскую способность средств.

По словам эксперта, структура вложений в целом сохраняется. В начале года можно делать акцент на облигациях и фондах ликвидности. Наиболее надежным инструментом остаются облигации федерального займа, которые обеспечивают предсказуемый доход и формируют фундамент консервативного портфеля. Также можно рассматривать корпоративные облигации крупных компаний первого эшелона, которые потенциально позволяют получить доход выше инфляции при умеренном уровне риска.

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) также сохраняют актуальность. ИИС дает возможность получить налоговый вычет, что повышает итоговую доходность. Депозиты и накопительные счета остаются востребованными, но чаще выполняют функцию временной «парковки» средств. Их доходность обычно не перекрывает инфляцию на длинной дистанции, за исключением краткосрочных акций для новых клиентов.

Гогаладзе отметила, что эффективность инвестиций не зависит напрямую от размера капитала. Начинающим инвесторам важно формировать привычку регулярных вложений даже с небольших сумм, постепенно наращивая базу.

«Базовая диверсификация строится вокруг простых и понятных инструментов — облигаций, акций, валюты и защитных активов», — пояснила экономист. Она также посоветовала добавить в портфель золото как защиту от инфляции и кризисов.

Рынок недвижимости также заслуживает внимания. В долгосрочной перспективе жилье традиционно рассматривается как защитный актив, однако высокая ключевая ставка делает ипотеку дорогой. Рациональным вариантом эксперт называет использование льготных программ, в том числе семейной ипотеки. В противном случае целесообразно формировать первоначальный взнос с помощью надежных инструментов и ждать снижения ставок.

Криптовалюта, по оценке экономиста, остается высокорисковым и волатильным активом. Она подходит инвесторам, готовым к значительным колебаниям стоимости и возможным потерям.