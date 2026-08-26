Риелторы рассчитали, сколько надо зарабатывать для покупки однушки в Москве

Додод в 350 тыс. рублей в месяц стал минимумом для одобрения ипотеки в Москве

Сколько нужно минимально зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве, рассчитали риелторы. Об этом сообщило РИА «Недвижимость» .

По словам коммерческого директора риелторской компании «Метриум» Дмитрия Проскурина, минимальный доход для одобрения ипотеки на покупку однокомнатной квартиры площадью 36 квадратных метров — более 440 тысяч рублей для жилья в новостройке и от 350 тысяч рублей для вторичек.

Средний бюджет покупки на первичном рынке столицы — 17,7 миллиона рублей. На вторичном рынке — около 14 миллионов рублей. Ежемесячный платеж за новостройку при условиях кредитования на 30 лет под 18,7% годовых и первом взносе в 20% составит около 222 тысяч рублей. За вторичку придется отдать 175 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что аренда жилья в Москве за июль сильнее всего подорожала в Центральном округе — почти на 8%, до 216,5 тысячи рублей в месяц.