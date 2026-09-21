Россиян призвали подробно прописывать условия в договоре с риелтором

Эксперт Народного фронта Людмила Жгун рекомендовала клиентам фиксировать в договоре с риелтором объект, его характеристики, обязанности посредника и результат работы, сообщает RT .

В документе следует указать конкретное помещение, сведения о собственнике из Росреестра и данные о полномочиях представителя владельца. Также необходимо подробно определить перечень услуг риелтора и ожидаемый результат.

Жгун предупредила об опасности договоров, где нет характеристик недвижимости, а указано лишь число вариантов для показа. В таком случае посредник может составить список объектов, оформить акт выполненных работ и отказаться возвращать вознаграждение.

Если риелтор нарушил условия, клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать деньги за фактически неоказанные услуги. При этом заказчик должен возместить исполнителю подтвержденные расходы.