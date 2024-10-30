Риелтор рассказала о подводных камнях законопроекта о специалистах по недвижимости

Риелтор Перескокова: ни один вуз не готовит специалистов по недвижимости

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ при участии бизнес-сообщества разрабатывает законопроект, регулирующий риелторскую деятельность. Специалистам по недвижимости понадобятся подтвержденная квалификация, отсутствие судимости и трудовой договор. О подводных камнях такого законопроекта рассказала 360.ru риелтор Наталья Перескокова.

Она заявила, что подобный закон нужен уже очень давно, но разрабатывать его надо с максимальной ответственностью и профессионализмом.

«К сожалению, иногда законы вырабатываются людьми, очень далекими от недвижимости, и затем эти законы принимаются. А вот мы, непосредственно специалисты рынка недвижимости, знаем, что нужно сделать и как нужно сделать, чтобы этот закон был во благо», — добавила собеседница 360.ru.

Главной проблемой Перескокова назвала то, что ни в одном вузе не готовят дипломированных специалистов по недвижимости. Она заявила, что не очень понимает, кто должен оценивать квалификацию риелторов. Кроме того, специалист задалась вопросом, кто входит в бизнес-сообщество, помогающее в разработке проекта.

«Вот, например, меня почему-то нет в этой рабочей группе, а я считаю, что я могла бы принести реальную пользу, прям вот реальную. Если бизнес-сообщество — это генеральные директора крупных агентств, то директора и владельцы крупных агентств не работают напрямую с клиентами», — заявила она.

По ее словам, для оказания качественных услуг в будущем необходимо понимать потребности клиентов.

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