Риелтор Перескокова посоветовала не ждать снижения цен на квартиры

Риелтор Наталья Перескокова поделилась с сайтом KP.RU мнением о ситуации на рынке недвижимости.

По ее словам, в настоящее время цены на жилье не демонстрируют тенденции к снижению, а, напротив, продолжают увеличиваться. При рассмотрении возможности приобретения квартиры стоит принять решение незамедлительно.

Как пояснила специалист, некоторые застройщики предпринимают шаги для поддержания спроса, предлагая различные акции, например рассрочку. Однако такой подход требует осторожности, ведь рассрочка автоматически поднимает цену недвижимости, поскольку компании заранее включаются в нее расходы на ипотечные выплаты.