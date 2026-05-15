Риелтор Перескокова оценила перспективы внедрения ИИ в строительство и обслуживание МКД

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в интервью радио Sputnik высказалась о предложении Минстроя к 2030 году перевести 50% многоквартирных домов (МКД) в стадии активного строительства под контроль систем на основе технологий искусственного интеллекта.

Перескокова считает, что эта мера может быть эффективной, но только если разделить три разные задачи: контроль строительства, цифровизация ЖКХ и умный учет ресурсов.

Она подчеркнула, что использование ИИ для контроля строительства многоквартирных домов может существенно снизить потери, сократить количество переделок и уменьшить коррупционный фактор. Однако ИИ не заменит технадзор, а лишь усилит его контроль.

По словам эксперта, среднего эффекта можно ожидать от чат-ботов и голосовых помощников ЖКХ, но они могут вызвать раздражение у жителей, так как не решают управленческие проблемы.

Самая спорная часть инициативы Минстроя — установка в МКД 99% интеллектуальных счетчиков. Перескокова отметила, что это потребует огромных средств на замену миллионов приборов учета, может вызвать проблемы с импортом и сертификацией, а также не вся инфраструктура готова к этому.

В заключение риелтор предложила реалистичный сценарий того, что произойдет к 2030 году: ИИ станет стандартом в девелопменте крупных застройщиков, цифровой стройка-контроль масштабируется, чат-боты заменят первую линию поддержки, умные счетчики массово внедрятся в новых жилых комплексах. Однако показатель 99% выглядит скорее как коэффициент полезного действия для ведомства, чем как экономически выверенная цель для всей страны.