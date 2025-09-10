Эксперты по недвижимости указали на увеличение спроса на съемное жилье в Москве

Спрос на съемное жилье в России изменился: новое поколение арендаторов предпочитает комфорт близости к центру. Директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова отмечает, что спрос на съемное жилье выше на 15–20% по сравнению с началом лета, но ниже на 6–8% по сравнению с прошлой осенью. Об этом написал KP.RU .

Вице-президент Гильдии риэлторов Московской области, гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев подтверждает, что рынок аренды в Москве и Подмосковье ожил, но подъем активности незначительный.

Эксперты связывают спокойствие на рынке аренды с вводом в эксплуатацию домов, жилье в которых россияне брали на этапе котлована. Кроме того, на вторичном рынке выросли сроки продажи, и часть собственников параллельно с поиском покупателей сдают квартиры.

Роман Вихлянцев утверждает, что в Москве спрос сильно сдвинулся в сторону новостроек. «В „бабушкины“ квартиры, даже в хороших столичных районах, никто больше заезжать не хочет», — констатирует он.