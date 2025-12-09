Риелтор Апрелев сообщил, что активность покупателей на рынке жилья не снизилась из-за «схемы Долиной»

Несмотря на резонансное дело с квартирой Ларисы Долиной, россияне не перестали активно покупать жилье на вторичном рынке. Об этом сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, доверие к сделкам по единственному жилью одиноких пенсионеров снизилось, но такие сделки составляют меньше процента от всего рынка.

«Более того, люди и раньше в таких сделках вели себя достаточно осмотрительно: детально выявляли, куда человек собирается переезжать, если он продает единственное жилье, подтверждали это, убеждались, что человек выписался, и так далее», — отметил эксперт.

Дело Ларисы Долиной стало широко известно после того, как мошенники убедили артистку продать квартиру в Хамовниках и перевести им полученные средства. Позднее певице вернули жилплощадь, а покупательницу оставили без компенсаций.