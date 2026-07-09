В магазинах под видом кваса иногда продают напитки с большим количеством сахара, лимонной кислоты и ароматизаторов. РИАМО составило памятку, которая поможет выбрать качественный продукт.

На этикетке должен быть указан процесс брожения, так как настоящий квас — продукт живого брожения. Если на этикетке написано «напиток безалкогольный газированный» или «со вкусом кваса», это заменитель.

Классический квас должен производиться по ГОСТ 31494-2012. Если указаны технические условия (ТУ), производитель может менять рецептуру, добавляя подсластители и консерванты.

Состав кваса должен быть коротким. В правильном квасе только вода, ржаная или пшеничная мука (или квасное сусло), солод, сахар и дрожжи. Искусственные красители, ароматизаторы и консерванты — признак подделки.

В качественном квасе углекислый газ появляется в процессе брожения. Если в составе прописан диоксид углерода (CO₂), напиток искусственно газировали, отметила газета «Петербургский дневник».

Фильтрованный пастеризованный квас хранится дольше, но теряет часть полезных веществ. Нефильтрованный «живой» квас сохраняет максимум пользы, но хранится только в холодильнике, на дне может быть небольшой осадок.

Доля алкоголя в магазинном квасе не должна превышать 1,2%. Если указано 0,0%, это имитация.

Качественный квас разливают в темные бутылки (коричневые или зеленые) либо в алюминиевые банки. «Живой» квас не должен стоять на обычной теплой полке.