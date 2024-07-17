Результаты пересдавших ЕГЭ школьников раскрыли в Рособрнадзоре

Пересдача ЕГЭ состоялась 4 и 5 июля.

«Согласно предварительному анализу, 73% сдавших ЕГЭ в резервные дни повысили свой результат. Баллы не изменились у 9% участников пересдачи, что подтвердило их знания», — отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора уточнил, что всего в России правом провести пересдачу воспользовались свыше 105 тысяч российских школьников.

Рособрнадзор и Минпросвещения в апреле опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ в 2024 году, где учтена возможность пересдачи в год сдачи экзамена одного предмета.

Ранее Музаев выразил уверенность, что выпускники школ не согласятся отменить ЕГЭ. Он напомнил, что такая мера для школьников увеличит количество итоговых экзаменов к сдаче в несколько раз.