Результаты будут ощутимые. В ГД оценили проект о росте выплат беременным студенткам

Минтруд предложил в 10 раз поднять пособия по беременности российским студенткам. О том, как нововведение повлияет на жизнь молодых женщин, в беседе с 360.ru рассказала первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Сейчас беременным студенткам положена выплата в размере 2-5 тысяч рублей, но она не может существенно поддержать девушек, подчеркнула парламентарий. В итоге из-за финансовых трудностей многим приходится прерывать учебу.

Очевидно, что увеличение выплат станет серьезным шагом в сторону создания комфортных условий для молодых мам, которые стремятся получить образование, выразила уверенность Лантратова.

Депутат напомнила, что с предложением увеличить выплаты беременным студенткам она обратилась в Минтруд и Минобрнауки в октябре. Там ее идею поддержали. И вот в январе министерство подготовило соответствующий проект.

«Поддержка студенческих семей — это наш приоритет, и я уверена, что реализация этой инициативы принесет ощутимые положительные результаты», — заключила депутат.

Ранее Министерство предложило изменить расчет пособия для беременных студенток, сумма которого на сейчас зависит от стипендии.