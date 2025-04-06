Резник и Ковитиди написали новый вариант гимна Крыма

«В основе гимна — стихи выдающегося отечественного поэта Ильи Резника и величественная, победная музыка гимна Крымской весны, хорошо известного не только в Крыму, но и далеко за его пределами», — отметила экс-сенатор.

Ковитиди пояснила, что новый вариант гимна отражает победный дух, силу и единство крымчан в судьбоносные дни Крымской весны. Стихи прославляют мужество жителей региона, воспевают величие России и беззаветную преданность Отечеству.

В Крыму объявили конкурс на новый гимн, так как старый не отражает современные реалии. Конкурс проводится с 1 декабря 2024 года, заявки принимают до 31 мая. Во втором этапе, который пройдет с 1 по 30 июня, определят победителя.

В Москве в марте прошел фестиваль «Крымская весна». Горожане и гости столицы познакомились с культурой и традициями, а также историей полуострова.