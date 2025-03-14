Более 110 ресторанов примут участие в фестивале «Крымская весна» в Москве

В Москве пройдет фестиваль «Крымская весна». С 14 по 19 марта горожане и гости столицы перенесутся на черноморское побережье и познакомятся с культурой и традициями, а также историей полуострова, сообщил портал mos.ru .

Столичные рестораны присоединились к фестивалю, чтобы напомнить москвичам о беззаботных отпускных днях. Попробовать барабульку, жареный лагман, плов с бараниной, мидии и многое другое можно в более чем 110 московских заведениях.

В Центральном административном округе горожане смогут попробовать искандер кебаб, чебуреки с телятиной, бараниной и мраморной говядиной, сыром и зеленью, салаты с овощами, жареными и печеными баклажанами. Из необычных блюд будут бычьи хвосты с жареной тыквой и вареники с кальмарами.

Жителям Северного административного округа предложат разнообразные супы. Здесь можно попробовать харчо, борщ с мясом, уху с тремя видами рыбы и пшеном, сборную мясную солянку, томатную похлебку с морепродуктами и другие блюда. К ним можно заказать хачапури по-мегрельски, по-аджарски и на шампуре, долму, самсу с курицей и говядиной.

В Восточном административном округе можно попробовать черноморскую барабульку с соусом ткемали или чесночным соусом, азу по-татарски, янтык с телятиной, помидоры с ялтинским луком, мини-кебабы из баранины и курицы, а также несколько блюд, вдохновленных кухней полуострова — «Ласточкино гнездо» и «Крымскую брускетту».

Фарш, завернутый в виноградные листья, который называется «Крымская сарма», калкан — крымские устрицы, черноморская камбала, ассорти из шашлыков, жареная корюшка и каре ягненка появятся в ресторанах Юго-Западного и Южного административных округов. Среди закусок в заведениях также предложат вареники с картофелем, чебуреки и грибами, сладкие и сытные блины, пельмени по-домашнему.