Режиссеру Андреасяну потребовалась срочная операция из-за грыж в позвоночнике

Известный режиссер Сарик Андреасян перенесет операцию из-за обнаруженных грыж в шейном отделе позвоночника. Об этом в Instagram* сообщила его супруга Лиза Моряк.

Актриса показала скриншот переписки, в которой Андреасян сообщил о предстоящем хирургическом вмешательстве 25 марта.

«У меня семь грыж в шее. Одна грыжа сдавила нерв, ничего не поможет. Разрежут и уберут», — написал Сарик жене.

Режиссер уточнил, что проведет в больнице как минимум четыре дня, но закладывает дополнительный день в реанимации, если что-то пойдет не по плану.

«Почему все происходит в один момент? Я очень переживаю. Едем в станционар и сразу на операцию», — добавила Моряк.

