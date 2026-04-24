Режиссеров Мамина и Теплякова признали иноагентами

Режиссера театра и кино Юрия Мамина* и режиссера Юрия Теплякова* внесли в список иноагентов. Информацию разместили на официальном сайте Минюста России.

Также в перечень попали активистка Наталья Гоголева*, проекты «Антиимперский блок народов»* и «Слова вне себя»*, компании «Яшма»* и «Торговые инвестиции»*.

В ведомстве уточнили, что Мамин* распространял недостоверные сведения о российских властях, выступал против спецоперации. Тепляков* призывал к нарушению территориальной целостности России.

Гоголева* участвовала в распространении сообщений и материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

Ранее стало известно, что в список иноагентов попал внук писателя Алексея Толстого — филолог Иван Толстой*.

*Физические лица и организации, выполняющие функции иноагента.