Режиссера Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве состоялись похороны режиссера Юрия Бутусова. Он скончался в августе на 64-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Там же его кремировали, а 14 августа в Софии прошло прощание.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства. С 2011 по 2018 год Бутусов был главным режиссером и художественным руководителем Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Затем, с 2018 по 2022 год, он занимал должность главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова в Москве.

На церемонию прощания в Театре имени Пушкина 23 августа пришли коллеги, ученики, актеры и родные Бутусова. Они возложили букеты, театральные коллективы направили траурные венки.