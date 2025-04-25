Режиссер Стоун и экс-аналитик ЦРУ посетят марафон «Знание. Первые»

Марафон «Знание. Первые» могут посетить американский режиссер, продюсер и сценарист Оливер Стоун, а также правозащитник и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Об этом сообщил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, его слова привел aif.ru .

«Мы ожидаем участие известного американского кинорежиссера Оливера Стоуна и экс-аналитика ЦРУ Рэя Макговерна», — отметил Древаль.

Марафон состоится с 28 по 30 апреля. Центральная площадка мероприятия расположена на Поклонной горе в московском Музее Победы.

Там участники марафона обсудят важность сохранения исторической памяти, историю ВОВ и будущее России. В Москве с ними встретятся главы крупнейших компаний и известные государственные деятели. Лекторами станут потомки Героев СССР и маршалов Победы.

Народные артисты, худруки театров и писатели раскроют значение искусства и культуры в годы Великой Отечественной войны.