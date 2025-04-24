Просветительский марафон «Знание.Первые» стартует в городах ЦФО 28 апреля

Центральный федеральный округ 28 апреля примет просветительский марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию Победы. В первый день мероприятия лекторы встретятся с молодежью в 11 городах России, а после его площадки начнут работать по всей стране.

«Программа просветительского марафона позволит всем участникам расширить свой кругозор, приобрести новые знания и смыслы, получить бесценный опыт общения с Героями Российской Федерации, ветеранами, участниками специальной военной операции, выдающимися культурными, научными, общественно-политическими деятелями», — отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Старт «Знанию.Первых» дадут на Дальнем Востоке, в Южно-Сахалинске. Затем марафон примут в двух молодежных столицах России. Продолжатся мероприятия в Москве, Казани и Рязани. Кроме того, площадки организуют в Донецкой Народной Республике и Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе.

В Музее Победы на Поклонной горе программа продлится три дня –– с 28 по 30 апреля.

Там участники марафона обсудят историю ВОВ, важность сохранения исторической памяти и будущее России. В Москве с ребятами встретятся известные государственные деятели и главы крупнейших компаний. Лекторами станут потомки маршалов Победы и Героев СССР. Военкоры и участники СВО будут говорить с молодежью о том, каково это — бороться за мир и правду. Худруки театров, народные артисты и писатели раскроют значение культуры и искусства в годы ВОВ. Чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр расскажут ребятам, как любовь к Родине вдохновляет на победы в спорте.

Также в дни работы мероприятия на площадках будет представлен партнерский интерактивный городок от ведущих российских госкорпораций.

События марафона «Знание.Первые» будут транслироваться на сайте общества «Знание» и в официальной группе организации во «ВКонтакте».