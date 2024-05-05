Режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер на 79-м году жизни | 360°

Общество 05 мая 2024, 19:01 Режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер на 79-м году жизни Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко РИА «Новости»

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Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Музея Победы.

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам», — рассказал в музее.

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Режиссер работал над популярными и всеми любимыми мультфильмами «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», кинокартиной «Новые бременские». Он всегда выступал за сохранению традиций известных анимационных студий. За свою творческую карьеру Горленко получил не только признание со стороны своих коллег, но множество наград.

В этот же день, 5 мая, стало известно о смерти британского актера Бернарда Хилла, который исполнил роли капитана Смита в «Титанике» и короля Теодена во «Властелине колец».