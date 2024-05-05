Звезда фильмов «Титаник» и «Властелин колец» умер на 80-м году жизни | 360°

Знаменитости 05 мая 2024, 18:29 Звезда фильмов «Титаник» и «Властелин колец» умер на 80-м году жизни Daily Mail: британский актер Бернард Хилл скончался на 80-м году жизни РИА «Новости»

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Британский актер Бернард Хилл, который исполнил роли капитана Смита в «Титанике» и короля Теодена во «Властелине колец», скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Издание сослалось на агента артиста. В сообщении отметили, что Хилл ушел из жизни утром пятого мая.

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Родившийся в Манчестере теле- и киноактер стал известен широкой публике в том числе благодаря участию в съемках фильмов «Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля», которые получили по 11 премий «Оскар» Американской киноакадемии.

Ранее стало известно о смерти звезды фильмов режиссера Милоша Формана, чешской актрисы Ганы Брейховой, которая умерла на 78-м году жизни. Одной из последних ее работ стало участие в фильме Формана «Амадей», получившего восемь статуэток «Оскара».