Ресторатор оценил новый туристический налог в четырех городах России

С 2026 года туристический налог введут в четырех городах России: Тюмени, Нижнем Новгороде, Курске и Самаре. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснил 360.ru, как мера может повлиять на турпоток в эти населенные пункты.

По его словам, Тюмень — деловой и спортивный город, туда ездят большое число команд и тренируются. Нижний Новгород и Самара интересны людям, там есть что посмотреть и где провести время, города красивые.

Бухаров не исключил, что семья из четырех человек в случае поездок в эти города будет искать альтернативу размещения в отеле.

«Их же всех еще нужно кормить, купить билеты. Будут смотреть, где можно им снять подешевле. Квартиру на несколько дней, например», — отметил он.

Ресторатор затруднился оценить эффект от введения налога в этих городах.

«В связи с инфляцией и повышением стоимости услуг количество денег в обороте увеличится. Если же считать в абсолютных цифрах, то надо посмотреть, как эта мера повлияет на турпоток», — заключил Бухаров.

Фактически туристический налог включают в стоимость проживания для гостя в отелях и гостиницах.