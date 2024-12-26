Ресторатор Миронов: цены на празднование Нового года в заведениях Москвы выросли на 10%

Самыми популярными заведениями для празднования Нового года остаются рестораны среднего ценового сегмента. Ежегодно они имеют полную посадку в новогоднюю ночь. Однако в 2024 году цены на такие банкеты в Москве выросли на 10%, рассказал ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в интервью ИА НСН .

«Наша франшиза на Тверской тоже проводит Новый год, стоимость — девять тысяч рублей на человека. Речь о хорошем ресторане высокого уровня в центре Москвы, который работает круглосуточно», — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что есть рестораны с адекватными ценами, где все билеты быстро раскупают. А те, кто пытается получить суперприбыль, не могут распродать места до самого Нового года.

Миронов призвал не расстраиваться тех, кто не успел купить билет на новогоднюю ночь в ресторане. Он посоветовал им приезжать после двух часов ночи, чтобы «догулять» Новый год.