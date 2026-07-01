Реставраторы вернут к жизни наследие особняка Серебряковой в Красном селе

Специалисты реставрационной мастерской в Красном селе работают над более чем сотней предметов из особняка Серебряковой, ныне здания Европейского университета. Старинные окна и двери с утраченным лепным декором воссоздают по сохранившимся деталям, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

За 120 с лишним лет витиеватые узоры на дверях осыпались. Реставраторы стремятся максимально точно передать задумку и воссоздать все, что утрачено. Они используют мастику для заполнения утраченных участков.

Свой профессиональный праздник специалисты встречают на рабочем месте, где процесс реставрации напоминает врачебную практику. В арсенале «целителей» старины — скальпели, пинцеты и бормашина.

«По звуку, по виду и по ощущениям чувствую себя зубным техником, потому что нужно срезать ненужную деталь, делать форму», — поделилась реставратор Анна Петченко.

Реставраторы также готовят специальные составы для восполнения утрат на старинных предметах. Рецепт, проверенный веками, остается неизменным уже лет 200. Например, в кастрюле варится мастика — смесь из бумаги, клея и мела.

В мастерской одновременно реставрируют более сотни деревянных предметов из особняка Серебряковой. Больше всего пострадали окна — почти половину конструкций пришлось заменить из-за критического состояния древесины.

Заместитель руководителя проекта по производству Михаил Желиостов отметил, что главная задача — замедлить процесс старения и продлить жизнь шедеврам деревянного зодчества.

«Любой предмет, в каком бы плохом состоянии он ни находился, он должен продолжать жить, он должен продолжать свою историю, показывать ее жителям», — добавил он.