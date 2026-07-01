Реставратор Шумилкин рассказал об уникальных особенностях нижегородской архитектуры

В День реставратора, который отмечается в России 1 июля, реставратор и доктор архитектуры Александр Шумилкин в интервью ИА «Время Н» рассказал об уникальных особенностях нижегородской архитектуры.

Шумилкин подчеркнул, что в Нижнем Новгороде и других городах Нижегородской области представлены практически все архитектурные стили. От древнерусской архитектуры XVI–XVII веков до барокко, классицизма, эклектики, модерна и советской архитектуры — все они в том или ином виде присутствуют в регионе.

Эксперт отметил, что нижегородские архитекторы и реставраторы работают с различными материалами, включая дерево, камень и кирпич. Это делает регион уникальным по сравнению с другими, где преобладают либо деревянные, либо каменные строения.

По словам Александра Шумилкина, главная задача нижегородских реставраторов — сохранить особенности архитектуры, которыми богата Нижегородская земля. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион задает тренд в работе по сохранению историко-культурного наследия.