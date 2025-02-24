Решивших выдавать жилье семьям с детьми регионов станет больше. Будет ли мера эффективна?

Распространение выдачи жилья семьям с детьми еще на два региона в теории окажется хорошей инициативой, однако о ее эффективности как меры поддержки говорить преждевременно. Об этом 360.ru заявил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Пока что, заметил он, программу собираются запустить только в Мордовии с 1 ноября 2025 года. Критерием станет рождение ребенка с момента ее старта и по 1 ноября 2027-го. Интерес к запуску инициативы проявили и другие регионы — Ульяновская область и Бурятия.

«В теории инициатива хорошая, призванная повысить доступность жилья для молодых семей. Она представляется важной и как способ мотивировать повышение демографии, и как мера поддержки. Однако про эффективность говорить преждевременно: результатов мы еще не видели и увидим точно не в краткосрочной перспективе», — пояснил Колунов.

Депутат также напомнил, что по договору соцнайма жилье предоставляют тем, кто встал на учет нуждающихся в жилых помещениях. Оно бесплатное и поступает в пользование на неограниченный срок.

«Взамен нуждающиеся своевременно платят за коммуналку и жилье. Не платят налог на недвижимость, но и не могут ее продать», — заключил собеседник 360.ru.