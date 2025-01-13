Решит судьбу и брака, и миллиардов. Суд рассмотрит дело о разводе Ким и Бакальчука 13 января
Суд 13 января рассмотрит дело о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким
Очередное, уже восьмое по счету, слушание по делу о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким, Савеловский суд российской столицы проведет в понедельник, 13 января. Об этом РИА «Новости» сообщили в судебной пресс-службе.
Суд ранее уже провел семь предварительных слушаний. В 10:00 по московскому времени понедельника состоится слушание по существу. Заседание, как и все предыдущие, пройдет в закрытом режиме.
На процессе решается вопрос не только о разводе Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Речь пойдет и о разделе Wildberries — одного из крупнейших интернет-магазинов России. Forbes еще в прошлом году оценивал стоимость этой компании более чем в семь миллиардов долларов.
Татьяна Ким 1 октября объявила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Против этого выступил ее муж Владислав Бакальчук — в конце октября Ким обвинила его в попытке тайно отобрать у нее Wildberries.