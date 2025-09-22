Более 158 тысяч самозанятых зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Количество самозанятых в Подмосковье превысило один миллион. В этом году этот статус получили 158,6 тысячи человек.

Как рассказали в региональном Мининвесте, самозанятые в Подмосковье активно участвуют в госзакупках. Только в период с января по июнь госкомпании приобрели у предпринимателей с этим статусом товаров и услуг на 674 миллиона рублей. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

«По итогам августа число самозанятых в Подмосковье составляет более миллиона человек. Отмечу, что летом этого года было зарегистрировано 69,6 тысячи самозанятых. Всего с начала года рост составил 158,6 тысячи», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Узнать больше о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно по ссылке.