Минюст внес в список иноагентов шесть журналистов и проект «Идите лесом»

Реестр лиц, признанных в России иноагентами, пополнился впервые с начала 2025 года. В него попали журналист Андрей Козенко* и бывший главный редактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарева*. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России .

В перечень иноагентов также попали экономист и журналист Александра Прокопенко*, журналисты Ирина Ромалийская* и Антон Рубин*, а также преподаватель ВШЭ Ксения Кирия*.

Помимо физических лиц, в реестр Минюста попали две организации — проект «Идите Лесом»*, помогающий уклоняться от мобилизации, и ООО «Алая Буква».

Ранее в список иноагентов включили журналиста Дениса Катаева*. Решение было принято за получение им денег от российской некоммерческой организации, финансируемой из Швеции. Журналист активно выступал за предоставление Украине новейшего вооружения.

*Лицо, выполняющее функции иноагента в России.