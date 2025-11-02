Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру из-за лозунга экстремистского движения

Рэп-исполнителя Icegergert вызвали в прокуратуру после того, как он произнес в тосте лозунг движения «АУЕ», признанного в России экстремистским и запрещенным. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Сотрудники прокуратуры пришли к нему домой, но дверь никто не открыл, поэтому уведомление оставили в почтовом ящике и прикрепили копию к двери. Музыканта вызывают для возбуждения административного дела по статье о пропаганде экстремистской символики, за что ему грозит до 15 суток ареста. Если он не явится, то получит еще одно административное дело — за невыполнение требований прокуратуры, что влечет штраф в 1,5 тысячи рублей.

