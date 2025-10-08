Ремонт китайских машин подорожает вдвое к концу года

Ремонт некоторых марок китайских автомобилей может подорожать вдвое к концу года из-за повышения утилизационного сбора. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, это затронет марки, производство которых не локализовано в России. После этого, вероятно, многие производители уйдут с рынка, поскольку ввозить машины им станет невыгодно. Как следствие, владельцам придется заказывать запчасти под каждую конкретную поломку, что соответствующим образом скажется на ценах.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что импорт китайских грузовиков в августе резко сократился из-за того, что Росстандарт запретил ввоз некоторых марок, найдя в их конструкции серьезные нарушения. Если в июле машин поставили на 108,4 миллиона долларов, то в следующем месяце — всего на 34,5 миллиона.