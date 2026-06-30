Ремонт дорожного покрытия начался на Невском проспекте

Дорожные службы приступили к ремонту Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского. Работы разделены на два этапа и должны завершиться к середине июля, сообщил сайт Petrograd со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,5 километра, а площадь асфальтобетонного покрытия — 30 тысяч квадратных метров. Первый этап ремонта стартовал 28 июня и завершится 6 июля. В это время будут проводиться работы на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы. Второй этап, от Исполкомской до площади Александра Невского, начнется 7 июля и закончится 13 июля.

Последний раз покрытие на этом участке перекладывали в 2018 году. С тех пор на дороге появились колейность, просадки, продольные и поперечные трещины. Для устранения проблем планируется фрезерование старого асфальта, укладка выравнивающего покрытия, установка защитной стальной сетки и ремонт бордюров.

Для выполнения работ будет задействовано 75 единиц техники, включая асфальтоукладчики, фрезы, перегружатели смеси, катки, самосвалы и обслуживающий транспорт.