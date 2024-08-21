Релокантов предложили привлекать к ответственности за совершенные за границей нарушения

Правительство России концептуально поддержало законопроект о распространении статей КоАП на россиян, совершающих правонарушения за границей. Об этом написал « Коммерсант» .

Законопроект наделяет власти правом составлять административные протоколы в отношении релокантов. Речь идет об экстремистских статьях и дискредитации российской армии.

В КоАП предложили внести ряд изменений, в том числе в статьи о распространении в СМИ недостоверной информации, а также в пункты об оскорблении президента и государственных символов.

Поправки в КоАП в 2023 году предложил внести Госсовет Татарстана. Предлагаемые изменения могут повысить «уровень защищенности интересов общества и государства», считают в российском правительстве.

Ведущий 360.ru Михаил Ракитский ранее раскрыл, сколько за границей зарабатывают блогеры, признанные в России иноагентами.