Релокантов предложили привлекать к ответственности за совершенные за границей нарушения

«Коммерсант»: правительство одобрило распространение статей КоАП на релокантов

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Правительство России концептуально поддержало законопроект о распространении статей КоАП на россиян, совершающих правонарушения за границей. Об этом написал «Коммерсант».

Законопроект наделяет власти правом составлять административные протоколы в отношении релокантов. Речь идет об экстремистских статьях и дискредитации российской армии.

В КоАП предложили внести ряд изменений, в том числе в статьи о распространении в СМИ недостоверной информации, а также в пункты об оскорблении президента и государственных символов.

Поправки в КоАП в 2023 году предложил внести Госсовет Татарстана. Предлагаемые изменения могут повысить «уровень защищенности интересов общества и государства», считают в российском правительстве.

Ведущий 360.ru Михаил Ракитский ранее раскрыл, сколько за границей зарабатывают блогеры, признанные в России иноагентами.

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