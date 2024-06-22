Религиозное имущество запретили приватизировать в России

Путин подписал закон о запрете приватизации религиозного имущества

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, разработанный по инициативе Русской православной церкви. Текст документа опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон предусматривает запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, если оно находится в государственной или муниципальной собственности. Он будет защищать религиозное имущество от внешнего посягательства.

Также недействительными признают любую сделку по отчуждению религиозного имущества, совершенную с 2010 года. Исключения составят объекты культурного наследия — например, церкви, колокольни, часовни и так далее.

Ранее РПЦ предложила запретить в России использование религиозной символики при регистрации товарных знаков и в названиях фирм.

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