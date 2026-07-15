Религиовед назвал суеверием страх людей перед вещами умерших родственников

В православии не существует запрета для родственников пользоваться вещами умерших. Их можно оставить себе или отдать нуждающимися, рассказала «Известиям» религиовед, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

«Для людей вещи их родственников и близких являются постоянным напоминанием о том человеке, который ушел, и о том горе, которое произошло. Это психологическое напоминание всегда беспокоило, начиная с древних времен», — пояснила она.

Представления, что вещи умерших наполнены негативной энергией, относятся к суевериям. Некоторые люди верят, что с такими вещами нужно расставаться после 40 дней, но это не имеет отношения к православной традиции. В христианстве уделяют внимание не материальному, а сохранению памяти.

Ранее священник рассказал, что не стоит бояться носить оставшиеся от покойного вещи, но нужно поминать его в молитвах.