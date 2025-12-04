Религиовед Фоминых рассказала, что 4 декабря православные отметят один из главных церковных праздников

В четверг, 4 декабря, православные верующие отметят Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из 12 главных церковных праздников. В этот день, по преданию, родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — исполнили обет и посвятили свою дочь Богу, рассказала ОТР религиовед Наталия Фоминых.

Профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова отметила, что рождение Девы Марии было чудом: благочестивые Иоаким и Анна были бездетны до старости и умоляли Господа послать им ребенка, пообещав посвятить его Богу. Так и вышло — Анна смогла забеременеть, и у них с мужем родилась девочка, которую они назвали Марией.

Когда Марии исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание и отвезли ее в храм. В храме Марию встретил первосвященник Захария, которому ангел открыл будущее девочки и повелел отвести ее в самое сердце храма — Святая Святых. Именно там Мария вознесла первую в своей жизни молитву.

По словам Фоминых, Введение во храм Пресвятой Богородицы вошло в число двунадесятых праздников только после XIV века. Торжество напоминает о вечном вхождении всех верующих в Царство Небесное через молитву и веру. Центральное место в этом празднике занимает участие в праздничной службе.

В этот день православные верующие молятся перед иконами, прося у Богородицы помощи и защиты. Также в праздник Богородицы на литургии читаются отрывки из Евангелий, которые раскрывают пророчества о роли Девы Марии. Введение приходится на Рождественский пост, который предполагает пищевые ограничения. Но в этот день можно есть рыбу.