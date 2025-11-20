Религиовед Фоминых рассказала, что 22 ноября принято собираться за столом в кругу семьи

Сразу две святые Матроны — Константинопольская и Московская — почитаются 22 ноября. В этот день предки готовились к первым холодам, утепляли дома и обращали внимание на сновидения, рассказала религиовед и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Фоминых в беседе с ОТР .

По ее словам, ложь в праздник является серьезным прегрешением. Важно посвятить день духовному созерцанию, подумать о новых целях и обратиться за поддержкой к небесным покровителям.

«А все начинания надо отложить уже на следующую неделю. И, конечно, в этот день нужно побывать в храме и помолиться Матронам», — отметила специалист.

Она также добавила, что после богослужения принято собраться всей семьей за праздничным столом. Поскольку до начала поста еще целая неделя, строгих пищевых ограничений нет, однако алкоголь исключается.