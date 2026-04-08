Религиовед Фоминых посоветовала отказаться от продукции с кроликами на Пасху

В 2026 году православные россияне будут отмечать Пасху 12 апреля. Чего следует избегать в этот день, рассказала религиовед и профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Фоминых в беседе с ОТР .

В последние годы на праздничной атрибутике — посуде, наклейках для яиц и других предметах — часто появляются изображения кроликов. По словам эксперта, это западное влияние, связанное скорее с коммерциализацией праздника, чем с церковными традициями. Прямого запрета на использование такой символики нет, но от нее лучше отказаться.

Специалист напомнила, что в сам праздник церковь не одобряет физический труд. Уборка, стирка, рукоделие — все это лучше отложить. Смысл Пасхи в том, чтобы посвятить время молитве и духовной радости.