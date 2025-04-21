Ректор РТУ МИРЭА предложил разработать стратегию по сохранению редких языков народов России

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать рабочую группу из представителей сферы искусственного интеллекта и лингвистов. Она разработает стратегию по сохранению редких языков народов России. Копия обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT .

Кудж отметил, что в стране проживают более 190 народностей, говорящих на 270 языках. Многие из них находятся под угрозой исчезновения — осталось не более 20 носителей нескольких десятков языков. Ректор добавил, что языковые модели еще больше вытесняют этот пласт культурного наследия из современного мира.

По словам ректора, изучать редкие языки становится сложнее. Но именно у искусственного интеллекта есть возможность сохранить крупицы знаний о них. В обращении предлагается привлечь разработчиков больших и малых языковых моделей к созданию таких систем для редких языков.

Кроме того, предлагается поддержать инициативу грантовыми программами для ученых и специалистов в области машинного обучения. Принятие предложения поможет сохранить десятки редких языков на территории России, подчеркнул Кудж.